Transparan kıyafetinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur sosyal medyanın diline düştü! Görenler çıplak sandı - Son Dakika
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Transparan kıyafetinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur sosyal medyanın diline düştü! Görenler çıplak sandı

14.04.2023 13:52

Bir davete katılan Merve Boluğur, siyah transparan elbisesinin içine sütyen yerine göğüs bandı yapıştırdı. Oyuncunun göğüs bantları takipçilerinin gözünden kaçmazken, "Kimse bu kızı uyarmadı mı, çıplak zannettim" ve "O bantlar göğüsler görünmesin diye sen yanlış anlamışsın" yorumlarında bulunuldu.

Özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, önceki gün bir davete katıldı. Davete siyah transparan elbisesiyle katılan Boluğur, dekoltesiyle dikkat çekti. Elbisesinin altına iç çamaşırı yerine bant tercih eden Boluğur, alay konusu oldu.

GÖRENLER ÇIPLAK ZANNETTİ

Ünlü isim, siyah dantel ve transparan elbisesinin içine uygun bir sütyen giymek yerine göğüs ucu bandı taktı. Geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur'un tercihi kısa sürede takipçilerinin diline düştü. Bir kısım Boluğur'u çıplak zannederken bir kısım da bantların yanlış kullandığını söyleyerek ünlü ismi eleştirdi.

Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti
YORUMLAR (1)
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Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti Transparan elbisesinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur alay konusu oldu! Herkes çıplak zannetti

Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Transparan kıyafetinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur sosyal medyanın diline düştü! Görenler çıplak sandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transparan kıyafetinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur sosyal medyanın diline düştü! Görenler çıplak sandı - Son Dakika
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