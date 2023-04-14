Özel hayatının yanı sıra yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, önceki gün bir davete katıldı. Davete siyah transparan elbisesiyle katılan Boluğur, dekoltesiyle dikkat çekti. Elbisesinin altına iç çamaşırı yerine bant tercih eden Boluğur, alay konusu oldu.
Ünlü isim, siyah dantel ve transparan elbisesinin içine uygun bir sütyen giymek yerine göğüs ucu bandı taktı. Geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur'un tercihi kısa sürede takipçilerinin diline düştü. Bir kısım Boluğur'u çıplak zannederken bir kısım da bantların yanlış kullandığını söyleyerek ünlü ismi eleştirdi.
Son Dakika › Magazin › Transparan kıyafetinin içine göğüs bandı takan Merve Boluğur sosyal medyanın diline düştü! Görenler çıplak sandı - Son Dakika