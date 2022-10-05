Alp Navruz Hayranlarına Müjde

Alp Navruz ile güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaşacağı Cennetin Çocukları dizisi hafta başı sete çıktı.

Dizinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun da ilk kare geldi. Dizinin salı akşamları ekranlara gelmesi bekleniyor.

CENNET'İN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in 'Yürek Çıkmazı' kitabından yola çıkılarak yazılan Cennet'in Çocukları dizisinde kişilik bozukluğu, şiddet ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adamın ve yaşama tutunmaya çalışan bir kadının hayatı anlatılacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Bihter Dinçel, Cemal Toktaş, Erhan Alpay, Alp Akar, Eylül Ersöz, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan ve Güler Ökten gibi oyuncular yer alıyor.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.

Alp Navruz meslektaşı Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşamaktadır.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.