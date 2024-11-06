Trump\'ın zaferi, ünlüler dünyasını karıştırdı: Cardi B Trump destekçilerine sert çıktı

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Donald Trump'ın seçimlerde kontrolü ele geçirmesi üzerine ünlü rapçi Cardi B, Trump destekçilerine karşı sert ifadeler kullandı.

Trump'ın Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania gibi kilit eyaletleri kazanıp zafer konuşması yapmasının ardından, Cardi B 37 bin izleyicili Instagram canlı yayınında duygularını paylaştı.

Harris'e destek mesajları verirken, yorumlara akın eden Trump destekçilerine sinirlenen sanatçı, "Trump'ın yemin töreninde seni görmek istiyoruz" yorumuna çok sert tepki gösterdi ve Trump destekçilerine şapkalarını yakmalarını söyledi.

Cardi B, Harris hakkında şunları söyledi: "Şu an duygusal olduğunu biliyorum. Aklında çok şey olduğunun farkındayım. Bu mesajı şimdi dinlemiyor olabilir ama er ya da geç görecek. Bu gece ne olursa olsun, milyonlarca insan onunla gurur duyuyor. Dünyadaki tüm kadınlar, özellikle renkli kadınlar onunla gurur duyuyor."

Rapçi sözlerine şöyle devam etti: "Yılın başında kimseye oy vermek istemiyordum ama o fikrimi değiştirdi. Çok dürüst davrandı ve duymak istediğim şeyleri söyledi. Yüzüne baktığımda samimi olduğunu ve oyun oynamadığını gördüm. Sadece 100 günü vardı ve bu ulusu uyandırdı."

Harris'i destekleyen ünlüler arasında Oprah Winfrey, Eminem, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio ve Julia Roberts gibi isimler de bulunuyor.

Seçim sonuçlarına ünlülerden farklı tepkiler geldi. Milyarder Mark Cuban, Trump'ı tebrik ederken, X'in sahibi Elon Musk "Oyun, set ve maç" yorumunu yaptı. Komedyen Russell Brand ise sadece "DONALD TRUMP KAZANDI" yazdı.

Birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından oy kullanma fotoğraflarını paylaşarak Amerikalıları oy kullanmaya teşvik etti.