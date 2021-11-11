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Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı! - Son Dakika

Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!

11.11.2021 01:28
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda düzenlenen "Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi" konulu söyleşiye katıldı. Büyüküstün, Murat Boz ile aşk yaşıyor mu? İşte detaylar...

Tuba Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi bir dansa benzeterek şöyle konuştu: "Bir senaryoyu okuduğunuz zaman iki kişi farklı şeyler görür ve farklı fikri olur. Senaryoyu okuduktan sonra yönetmenle konuştuğun zaman bazen çok ayrı yerlerde oluyorsun bazen de çok yakın durabiliyorsun.

Oyuncu demek ona verilen duruma, tekse, duyguya inanmak demek. Dolayısıyla yönetmenle ayrıştığın yerler varsa karşınızdakini ikna etmeniz gerekiyor. Oyuncu ikna olmaz zorunda, yönetmende ikna olmaz zorunda. Bu bir süre sonra dansa doğru dönüşüyor. Çok iyi giderse bir tango, doğru yönlendirilmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor."

"Kızlarım benimle gurur duyuyor"

Maya ve Toprak Saylak isimli iki kız çocuğu olan Tuba Büyüküstün, kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu belirtti. Büyüküstün, "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Ben şunu çok iyi hissediyorum kızlarım benimle gurur duyuyorlar. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar. Bahsederken gurur duyuyorlar" diye konuştu.

Setteki çalışma koşullarından bahseden Tuba Büyüküstün, "Sözleşmeye çalışma şartı koyuyor musun?" şeklindeki soruya "Tuvaletin olmadığı, herkesin 24 saat çalıştığı, 36 saat hiç uyumadan çalıştığım bir süreçten geliyorum. İnsanların nasıl çalıştığını bildiğim için 'Arkadaşlar saat 9 oldu ben gidiyorum, hoşçakalın' deyip gidemiyorum. Onun için yapmamayı tercih ediyorum." diye cevap verdi.

"Son dönemde İstanbul'da olmak bana acı veriyor"

Yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini belirten oyuncu, "Güzel sanatlar mezunuyum ve görsellik benim için çok önemli. Bu beni çok besliyor. Güzel yerlerde olmak benim için çok önemli. O yüzden son dönemde İstanbul'da olmak bana acı veriyor. Bütün boş vakitlerimde güzel şeyler görebileceğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Sergiler, ressamlar… Bunun Türkiye'de çok eksik olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi sanat eğitimini almadılarsa kendilerine eğitim vermeleri gerektiğini düşünüyorum. O tablolarda müthiş mizansenler var, müthiş duygular var" ifadelerini kullandı.

'Neden kimse mektup yazmıyor?' diye ağlayan bir kızım var"

Büyüküstün, "Dijitalin sizin mesleğinize etkisi ne oldu?" sorusuna "Teknoloji özürlü bir insanım. Analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum. Eskiden gurur duyardım ama geldiğimiz noktada dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu, bu konuda kendimi eğitmem gerektiğinin farkındayım. Pandemi sürecinde birazcık kenarından köşesinden içeri girdim. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili diğeri benim gibi. 'Neden kimse mektup yazmıyor?' diye ağlayan bir kızım var." şeklinde yanıt verdi

Senaryo yazma konusunda girişimleri olduğun açıklayan Büyüküstün, "2011'den beri yazdığım 4-5 tane yarım kalan senaryom var. O konuda biraz yavaşım" dedi.

Tuba Büyüküstün'den Murat Boz açıklaması

Tuba Büyüküstün, Murat Boz ile birlikte başrolünde yer aldığı Netflix yapımı 'Another Self' dizisinin çekimleri hakkında konuştu. Çekimlerin tamamlandığını söyleyen Büyüküstün, "Çekimler harika geçti. İstanbul'da başladık, Ayvalık'ta devam ettik, İstanbul'da bitirdik" dedi. Büyüküstün, Boz ile çıkan aşk haberleriyle ilgili olarak "Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!
Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı!

Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Yönetmen, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün'den Murat Boz itirafı! - Son Dakika Magazin


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