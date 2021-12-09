Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak

BALMUMU HEYKELİ YAPILIYOR

İstanbul'da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı zamanda yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi. İlk kez yeni bir teknoloji ile 96 farklı kamera kullanıldı!

Bu anları instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan oyuncunun heykelinin yapımı için ilk aşaması olan, 'sitting' diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atılmış oldu.

Tuba Büyüküstün'ün figürü için öncekilerden farklı olarak ölçü alımında ilk kez yeni bir teknoloji kullanıldı. 360 derece açıdan çekim yapan, 96 tane fotoğraf makinasının kullanıldığı teknoloji ile fotoğraf çekimi ve 3d scan işlemi gerçekleştirildi. Teknoloji kullanımının yanı sıra geleneksel ölçü alım teknikleri ile de sanatçının yüz ve beden ölçüleri tek tek alındı ve kaydedildi.

HEYKELİN YAPIMI 8 AY SÜRECEK

Merakla beklenen figür yapımına, öncelikle kilden bir figür taslağın oluşturulması ile başlanacak. Her aşamada sanatçının onayı ile ilerlenecek olan yapım aşamaları, kil taslağın içerisine balmumunun doldurularak kalıp çıkarılması ve saç, makyaj, kostüm gibi detayların uygulanması ile devam edecek.

Figür yapımı yaklaşık olarak 8 ay sürecek ve yapımı tamamlandıktan sonra 2022 yılında İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.