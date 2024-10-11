Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde yer alan ve çekimler dışında ikiz kızlarının eğitimi için Paris'te bulunan Tuba Büyüküstün önceki akşam ayna karşısına geçerek uzun saçlarını kesti.
O anları Instagram hesabından paylaşan Büyüküstün, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Tuba Büyüküstün uzun saçlarına acımadı - Son Dakika
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