Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
26.01.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü televizyon yıldızı Tuba Ünsal, Bali'deki evini satışa çıkardığını duyurdu. Bali'deki evinden vazgeçme sebebi duyan "Rabbim böyle dert vermesin" dedi.

Türk televizyonlarının sevilen ismi Tuba Ünsal, uzun süre yaşadığı Bali'deki tropikal villasını satıyor.

Ünsal, taşınma planları ve iki evi aynı anda sürdürmenin güçlüğü nedeniyle Canggu'daki mülkünü mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.

İLK EVİNİ SATIYOR

3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı. Daha sonra bir ev daha alan isim, Canggu'da yer alan ilk evini mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdiğini açıkladı.

"DURMASINA GEREK YOK"

Tuba Ünsal, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı." dedi.

"RABBİM BÖYLE DERT VERMESİN"

Tuba Ünsal'ın bu hamlesini sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Rabbim böyle dert vermesin, "Empati yeteneğim yetmedi, abla kusur bakma üzülemeyeceğim" gibi yorumlar yaptı.

Tuba Ünsal, Magazin, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Magazin Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber
Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:16:47. #7.11#
SON DAKİKA: Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.