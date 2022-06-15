Tuğba Ekinci'den 3 yıl sonra sahne alan Tarkan'a eleştiri: Bunun neyine çığlık atıyorlar? Şarkı söylemekten bıkmış - Son Dakika
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Tuğba Ekinci'den 3 yıl sonra sahne alan Tarkan'a eleştiri: Bunun neyine çığlık atıyorlar? Şarkı söylemekten bıkmış

15.06.2022 14:57

Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren meslektaşı Tarkan'ın performansını eleştirdi. Hayranlarının çığlıklarla sahnede karşıladığı Tarkan'ın performansını beğenmediğini ifade eden Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi.

Koronavirüs salgınından korunmak için yurt dışına taşınarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Megastar lakaplı Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

"ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ"

Disney Plus'ın dün akşam İstanbul'da yapılan lansmanında sahneye çıkan Tarkan, performansıyla ünlü isimleri coşturdu. Konserinde dans etmeyi ihmal etmeyen Tarkan'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Meslektaşının konserinde çığlık atıldığını gören Tuğba Ekinci ise "Bunun neyine çığlık atarsınız anlamadım gitti. Resmen bıkmış şarkı söylemekten siz de sizi seviyor sanıyorsunuz" dedi.

Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış
Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış
Tuğba Ekinci, 3 yıl sonra konser veren Tarkan'a eleştiri: Şarkı söylemekten bıkmış
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Tuğba Ekinci, Koronavirüs, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'den 3 yıl sonra sahne alan Tarkan'a eleştiri: Bunun neyine çığlık atıyorlar? Şarkı söylemekten bıkmış - Son Dakika


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