Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni programının bu haftaki konuğu Tuğba Ekinci oldu. Her zaman dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren şarkıcı, tacizle ilgili yaptığı yorumla dikkat çekti.

"TACİZE UĞRAMADIM"

Hiç tacize uğramadığını belirten Ekinci, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye başıma hiç böyle bir şey gelmedi" dedi. Armağan Çağlayan ise "Şanslısınız" diyerek karşılık verdi.

"KADINLARIMIZ ZEVKİNİ ALDIKTAN SONRA SUÇLUYOR"

Çağlayan'ın yorumu üzerine bunun bir şans olmadığını vurgulayan Ekinci, "Ben onu her zaman şöyle düşünüyorum; O seviyeye getiren bayanlar" dedi. Söylediğinin tepki çekeceğini fark eden Ekinci, "Sokaktaki sapıktan bahsetmiyorum" diyerek düzeltmeye çalıştı. Tepki çekmek istemeyen Ekinci, "Normal insandan bahsediyorum. Mesela sevgilisini seviyor, sonrasında şikayet ediyor. Sen onu zaten öyle aldın. Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor" ifadelerini kullandı.