Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu - Son Dakika
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Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu

27.06.2022 21:21
Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu

Tuğba Yurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesinin düzenlediği Riva Halk Plajı konserinde sahne aldı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yurt "Biz bu hafta baya konserler verdik. Kırklareli'nden geliyoruz buraya da zaten. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. İlk defa Riva'da Beykoz tarafında sahne alıyorum." dedi.

Son dönemde seslendirdiği şarkıların tutması üzerine de konuşan Yurt "Elimizden geldiğince zaten herkese, her kesime hitap edecek şarkılar seçmeye özen gösteriyorum. Benim için önemli olan tarafı şarkının sesime yakışması, günü takip edebilmek." dedi.

Yaz planlarından da bahseden Yurt "Bolca konserlerim olacak, özellikle açıkhava konserlerini iple çekiyorum. Onun ambiyansı hep farklı olur. Yazın pek tatil yapamayacak gibiyim bu sene. Belki iki ya da üç günlük mini tatiller sıkıştırabilirim." dedi. Yeni çalışmasından da bahseden şarkıcı "Cuma günü yeni şarkım çıkacak. Fotoğraflar ve klip hazır. Çok keyifli, bu kez farklı bambaşka bir klip gelecek. Heyecanlıyız sunmak için." dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Tuğba Yurt, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine güzel bir akşam yaşattı. Hep bir ağızdan Yurt'un şarkılarına eşlik eden dinleyenler adeta açıkhava korosu sundu.

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Kaynak: Snob Magazin

Kırklareli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Yurt'un Açıkhava Korosu - Son Dakika

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