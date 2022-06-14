Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor - Son Dakika
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Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

14.06.2022 21:20
Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

Şarkılarıyla listelerin üst sıralarında yer alan başarılı sanatçı Tuğçe Kandemir, uzun ve titiz bir çalışma sonrasında "Tuğçexpres" adını verdiği bir seri ile sevenleriyle buluşuyor.

Şarkıları milyonlar tarafından beğenilen, yoğun konser maratonuna devam eden Tuğçe Kandemir "Tuğçexpres" serisinin ilk şarkısını TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği sevenleriyle buluşturuyor.

"Anlı Şanlı" adlı şarkının sözleri Mert Carim, bestesi ise Yücel Girgin imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini ise Tuğçe Kandemir'in orkestrası üstlendi.

"Anlı Şanlı" şarkısının klibi Celal Canik ve Soner Karakuş yönetmenliğinde çekildi.

Tuğçe Kandemir'in "Tuğçexpres" adını verdiği yeni projesinin ilk şarkısı Anlı Şanlı tüm dijital platformlarda yayında.

Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor
Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

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Kaynak: Snob Magazin

Türkiye, Sony, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor - Son Dakika

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