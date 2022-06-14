Tuğçe Kandemir Yepyeni Bir Seri ile Dinleyicileriyle Buluşuyor

Şarkıları milyonlar tarafından beğenilen, yoğun konser maratonuna devam eden Tuğçe Kandemir "Tuğçexpres" serisinin ilk şarkısını TTE Production ve Sony Music Türkiye iş birliği sevenleriyle buluşturuyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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