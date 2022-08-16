Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı - Son Dakika
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Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı

16.08.2022 16:39
Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı

Türk-Alman rapçi Mero ismi ile tanınan gerçek ismiyle Enes Meral, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Türk-Alman rapçi Mero ismi ile tanınan gerçek ismiyle Enes Meral, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.

Yaz turizmiyle hız kazanan Bodrum gecelerinde ünlü mekanlarda ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece Rapçi Mero, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Mero'yu izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Mero için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Mero'ya hayranları da eşlik etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mero'nun sahne aldığı eğlence mekanı doldu taştı - Son Dakika
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