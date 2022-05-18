Türk basınının acı kaybı! Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türk basınının acı kaybı! Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

18.05.2022 15:26

Yaklaşık 4 yıldır meme kanseriyle mücadele eden 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, dün hayata gözlerini yumdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yurt'un cenazesinde kızının tabutuna sarılan acılı anne, "Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve dün yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yurt'un eşi Yiğit Yurt taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yurt'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları da katıldı. Yurt'un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek ağladı.

"SİZE AĞABEY DİYEN İNSANIN SİZDE ÖNCE ÖLMESİ ÇOK ACI"

Özlem Sarıkaya Yurt'un meslektaşı Cem Öğretir, "İnsanın kendisine ağabey dediği birinin kendisinden önce vefat etmesi gerçekten çok acı verici. Dünyanın düzeni böyle, bunu kabul etmek lazım. Mesleği için çok çaba sarf eden, en küçük kelime için zaman zaman arardı. Sonra kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Meslek için en iyi isimlerden biriydi çünkü güler yüzlüydü. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla, aslında hepimize örnek olacak bir isimdi. Kaybettik, çok üzgünüz" dedi.

Kansere yenik düşen spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

"ÖZLEM'İN GİDİŞİ HEPİMİZİ SARSTI"

Mesai arkadaşı Burcu Kaya da, "Bizim için burada olmak çok zor. Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Biz hepimiz birbirimize çok bağlıyız. Özlem'in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin derdi. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu. Burak Özcan ise, "Ailenin bir parçasını kaybettik. 10 yılı aşkın süredir beraber çalışıyorduk. Bu 10 yıl boyunca hep sevecen, hep yardımsever, iyi kalpli, iyi bir insan hangi özellikleri taşırsa onların hepsini taşıyan bir insandı. Çok erken oldu çok üzgünüz. Çok acı bir gün, ailemizin bir parçasını kaybettik" dedi.

Kansere yenik düşen Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı

"ÖZLEM BU SAVAŞINDA BİZE DESTEK OLDU"

Mesai arkadaşlarından Erhan Yılmaz, "O kadar disiplinli ağır başlı, işini o kadar iyi yapıyordu ki hayran kalmıştık. Yıllar sonra Habertürk'te tekrar çalıştık ve çok yakın arkadaş olduk. Bizim mesleğimizde tanıdığım en naif, en güler yüzlü, işini en çok ciddiye alanlardan bir tanesiydi ama güler yüz konusunda tekti" ifadelerini kullandı.

"TÜRK TELEVİZYON HABERCİLİĞİ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Dün akşam Yurt'un ölüm haberini sunarken konuşmakta güçlük çeken Seda Öğretir ise, "Biz tanıyanlar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Onu ekrandan tanıyan da milyonlarca kişi var. Türk televizyon haberciliği için büyük bir kayıp. Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey vardı. 4 yıllık bir mücadelenin içindeydik ve bu mücadele gitti ve arkasından iyi şeyler söyleyeyim değil. Özlem bu savaşında bize destek oldu. Hiç iletişimi koparmadık hep birlikteydik. Bir an olsun dün paylaştığım o anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim" dedi.

Yurt'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
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Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti Bakan Yardımcısı Kacır: İlk Türk astronotumuzu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz Bakan Yardımcısı Kacır: İlk Türk astronotumuzu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Türk basınının acı kaybı! Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk basınının acı kaybı! Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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