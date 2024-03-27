Türk Filmi Mori, Almanya\'da Yarışacak

Bu yıl 6300 film başvurusu alan festivalde Türkiye'den finale kalmayı başaran tek film olan "Mori", ana yarışmada "En İyi Kısa Film Ödülü" için yarışacak.
1-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen şehrinde 70.'si düzenlenecek olan festival, Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog gibi büyük isimlerin ilk kısa filmlerini gösterdiği dünyanın en prestijli kısa film festivallerinden biri olarak kabul edilmektedir.
"Azad" adlı kısa filmi ile adından söz ettiren Yakup Tekintangaç, sekiz yıl aradan sonra çektiği yeni filmi "Mori", okula yeni gelen öğretmeni babası zanneden bir kız çocuğunun, onu ikna etme çabasını anlatıyor.
Filmin başrolünde, Tekintangaç'ın filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği köyde keşfettiği Hayrünisa Akbaş yer alırken, filmde ayrıca Ozan Çelik ve S. Emrah Özdemir gibi profesyonel oyuncular da rol aldılar.
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Mori'nin ortak yapımcılığını Vefa Geylani üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, müziğini Mustafa Biber, kurgusunu da Doruk Kaya ile Amir Etminan yaptılar.
"Mori'nin haziran ayında da Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapması planlanıyor.
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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haber Bahane programında yaptığı açıklamada, hayatına girecek erkeğin ekonomik durumunun kendisine denk olması gerektiğini söyledi. Gizem Tuncer, zengin biri gelip kendi cebine para koyamaz, herkes kendine yetebilmeli dedi.
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Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik olarak 'Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun, ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun' diyerek tepkisini dile getirdi. Üstündağ, kendisine gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlendi.
Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler. Tufan, Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Jale'nin geçmişiyle ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser, Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir. Komiser yardımcısı Müge'nin şüphelileri arasında Erhan vardır. Erhan'ın aslında dürüst olmadığı ortaya çıkar. Davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı ortaya çıkarır ve ailenin üzerinde bomba etkisi yaratır.
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