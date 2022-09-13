Yakın zaman sonra yayınlanacak olan bir başka şarkısının temasını da Mısır'dan ilham alan Cem Yenel, bu şarkıda mısır sazları ve ezgilerini kullanacağını paylaşarak hayranlarında merak uyandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

Cem Yenel, Mısır, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Yeni Şarkısı İçin Mısır'dan İlham Aldı - Son Dakika

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