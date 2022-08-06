Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı

06.08.2022 11:56

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" karakterine hayat veren Tuncay Akça, İYİ Parti'den siyasete atıldı. Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır" dedi.

Türk sinemasının efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tuncay Akça, büyük bir sürprize imza atarak siyaset sahnesine atıldı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI"

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fisun Mehlika Toca, Akça'nın partilerine katıldığını duyurdu. Toca, Tuncay Akça ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Pervasız çocuk gülüşlerimizi her daim hatırlatan, Türk sinemasının değerli sanatçısı Sayın Tuncay Akça İYİ Parti'ye katılarak gücümüze güç katmıştır" notunu düştü.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

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