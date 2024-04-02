Türker İnanoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Kate Middleton'ın kanser teşhisiyle ilgili yayınlanan video spekülasyonlara neden oldu

Kate Middleton'ın kanser olduğunu duyurduğu video, dünya gündemini meşgul ediyor. Video hakkında sahte olduğu iddiaları ve Middleton'ın sağlık durumunun şeffaf olmadığı eleştirileri ortaya çıktı. Ancak video, aslında bir 'sızıntı' olduğu ve hızla bir açıklama yapılması gerektiği teorisini destekler nitelikte. Bu durum, videoya yapay zeka ile hazırlandığına dair spekülasyonları artırdı.