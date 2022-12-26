Ünlü sunucu Kenan Işık'ın 2014 yılında saunada düşüp başını çarpmasından tam 1 yıl önce 2013 yılında aynı olay ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in de başına geldi. Kayak yaptığı sırada kafasını çarpan Schumacher, tam 9 yıldan bu yana komada. Hastaneden çıkmasının ardından evine götürülen ve tedavisi evinde devam eden Schumacher'den tam 9 yıl sonra haber geldi.
Ünlü yarışçının göz teması kurabildiği ancak konuşamadı ve hareket edemediği öne sürüldü. Arkadaşları tarafından Schumacher hakkında yapılan son bilgilendirme bu yönde.
Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, La Gazetta dello Sport'a yaptığı açıklamada Schumacher'in ailesinin tüm bilgileri sakladığını ve kendilerine ünlü ismin son durumu hakkında bilgi vermediğini söyledi.
Son Dakika › Magazin › 9 yıldır komada olan F1 pilotu Schumacher'den haber var! Arkadaşları bilgilendirme yaptı - Son Dakika