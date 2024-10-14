Türkiye\'nin Elite Model Yarışması\'nda İkram Skandalı

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Bu yıl hayatını kaybeden organizatör Erkan Özerman'ın "masaj" skandalında Özerman yana tutumuyla toplumdatepki çeken Aydın Güler'in sahibi olduğu The Elite Model Of Türkiye yarışmasında dikkat çeken bir su skandalı yaşandı. Bayrampaşa'daki Windsor Otel'de gerçekleşen güzellik yarışmasında, davetlilere ve basın mensuplarına su dahil hiçbir ikramda bulunulmaması büyük tepki topladı.

Otel yönetimi ve yarışma komitesinin bu tutumu, misafirlerden olumsuz geri dönüşler almasına sebep oldu. Masaj skandalından büyük yara alan Aydın Güler'in "kemer sıkma politikası" ise gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının tepkilerine yanıt veren Windsor Otel Yönetim Kurulu Üyesi Cem Özboyacı, organizasyonun otelden ikram hizmeti almadığını belirtti, ancak bu açıklama tepkiyi bastırmaya yetmedi.

Özge Ulusoy'un sunduğu yarışmada, modellik kriterlerine uymayan adayların da podyumda yer alması juri üyelerini puanlama konusunda zor durumda bıraktı. Bu durum, yarışmanın genel kalitesi ve ciddiyeti hakkında soru işaretleri oluşturdu. Güler'in yönetimindeki organizasyonun yaşadığı bu skandallar, güzellik yarışmalarında sıkça gündeme gelen tartışmalara bir yenisini ekledi.