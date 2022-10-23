Uzun süredir ekranlardan uzak olan spiker Rana Elik'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan spiker Rana Elik'in son hali şaşırttı

23.10.2022 00:23

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Magic Box Star 1'de görev yapan spiker Rana Elik, uzun süreden bu yana ekranlara çıkmıyordu. Ünlü ismin son hali yıllar sonra ortaya çıktı.

Türkiye'de Uzanlar tarafından yayın hayatı başlatılan ve ilk özel televizyon olma unvanını elinde bulunduran Magic Box Star 1, o dönem birbirinden farklı isimleri de Türk televizyonculuğuna kazandırdı.

GÜZEL SPİKER ALGISINI BAŞLATAN İSİM

Magic Box Star 1, ilk özel televizyon olmasının yanı sıra başka ilkleri de Türkiye'ye getirdi. Bu ilklerden biri de gazetecilerin ya da eğitimli spikerlerin yerine daha çok güzel kadınlara ekranda yer verilmesiyle ilgiliydi.

O DÖNEM YILDIZI PARLADI

İşte o dönem yıldızı parlayan isimlerden biri de Rana Elik oldu. Star'da 8 yıl çalıştıktan sonra Kanal 6'ya geçen Elik, sırasıyla ETV, Tv8, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 ve Meltem TV'de çalıştıktan sonra ekranlara ara verdi. Uzun süredir ekranlarda almayan ünlü ismin son hali de dikkat çekti.

İşte Rana Elik'in son hali:




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Cem Uzan, Star Tv, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun süredir ekranlardan uzak olan spiker Rana Elik'in son hali şaşırttı - Son Dakika


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