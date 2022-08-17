Genç Şarkıcı Aleyna Dalveren İş Hayatına Soyundu - Son Dakika
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Genç Şarkıcı Aleyna Dalveren İş Hayatına Soyundu

17.08.2022 21:56
Genç Şarkıcı Aleyna Dalveren İş Hayatına Soyundu

Türkiye'nin yerli Britney Spears'ı olarak tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, ticarete atıldı. "İş hayatında ben de varım" diyen Dalveren haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Genç şarkıcı E-ticaret sitesi "Hanibana.com"a ortak olduğunu duyurdu.

Yıldız Tilbe'nin "Yürü Anca Gidersin" şarkısına getirdiği kendine has yorumla adından söz ettiren fenomen şarkıcı Aleyna Dalveren, iş hayatına soyundu. Dalveren, haberi sosyal medyadan takipçileri ile paylaşarak, mutluluğuna onları da ortak etti.

Dalveren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile E-ticaret dünyasına giriş yaptığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımla geniş ürün çeşitliliği ile E-ticaret alanında güvenilir alışveriş adreslerinden biri olan Hanibana.com'a ortak olduğunu açıkladı.

HEM ORTAK HEM DE MARKA YÜZÜ OLDU

Aleyna Dalveren, ortaklık imzaladığı "Hanibana.com"un aynı zamanda marka yüzü oldu. E-ticaret sitesi, "@hanibanacom" adlı Instagram hesabından Aleyna Dalveren'in marka yüzü olduğu fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Müzisyenliğin yanı sıra iş hayatında da boy gösterecek olan fenomen şarkıcı Dalveren, e- ticaret alanında "Hanibana.com" sitesiyle iş birliği içinde olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken, "Hanibana.com" ile Avrupa pazarına açılacaklarını ve yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Tilbe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç Şarkıcı Aleyna Dalveren İş Hayatına Soyundu - Son Dakika

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