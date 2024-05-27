Türkiye ve Hollanda, Hierapolis Antik Kenti\'nde dostluk konseriyle 100. yılını kutladı

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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasındaki dostluğun 100. Yılı, Hierapolis Antik Kenti Tiyatrosu'nda iki ülkenin oda orkestralarının birlikte verdiği konser ile kutlandı. Yağmura rağmen sanatseverler tarihin gölgesinde eşsiz eserleri dinlemeyi sürdürdü.

Dünyanın en önemli klasik müzik orkestralarından Hollanda'daki dünyaca ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent'in seçkin üyeleri Denizli'de birlikte konser verdi. Pamukkale Filarmoni Derneği'nin Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Denizli Valiliği katkıları ile sanatseverler Hierapolis Antik Kenti Tiyatrosunda bir araya gelerek eşsiz eserleri tarihin gölgesinde dinledi. İki ülke arasında güzel ilişkiler kurulduğunu ifade eden Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, "Bu yıl da Hollanda ve Türkiye arasında 1924 yılında imzalanan Dostluk Antlaşmasını kutluyoruz. Hollanda ve Türkiye NATO müttefikidir. İki ülke arasında çok güzel bir dostluk vardır. Ayrıca iki ülke arasında aile bağları da vardır. Concertgebouw Orkestrası aynı zamanda Kraliçe Mxima'nın himayesi altındadır. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün" dedi.

Başkemancı Michael Waterman liderliğinde, kemanda Niek Baar ve soprano Fenna Ograjensek solistliğinde ve Orhun Orhon'un şefliğinde gerçekleşen konserde, J.S Bach'ın Re Majör 3. Orkestra Süiti'nden Air, F. Schubert'in Liedleri, E. Elgar'ın Op.20 mi minör Yaylı Çalgılar Serenadı, J.S Bach'ın BWV 1042 Keman Konçertosu, Anton Bruckner'in Locus Istesi, M, Ravel'in M.76'sı seslendirildi.

Sanatseverler yoğun ilgi gösterdiği konser, Hierapolis gece aydınlatması ile farklı bir ambiyans içinde gerçekleşti. Yağmur yağışına da aldırış etmeyen sanatseverlerin bir kısmı, konseri şemsiye altında veya yağmurlukları ile dinlemeyi sürdürdü. - DENİZLİ