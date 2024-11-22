Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı - Son Dakika
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Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

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O Ses Türkiye yarışmasında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Emre Sertkaya, Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşmişti. Sertkaya, aradan geçen yıllarda şaşırtan değişimiyle herkesi şaşırttı.

22.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:29
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Bir dönem izlenme rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasına performansıyla damga vuran ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Emre Sertkaya, sürpriz bir karara imza atarak Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşmişti.

Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

"KENDİNE NE YAPTIN BÖYLE?"

2019 yılında ilk single'ını çıkaran ve Paris'te müzik hayatına devam eden Emre Sertkaya'nın son halini görenler "Sana ne olmuş?", "Tanıyamadım", "Kendine ne yaptın böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Emre Sertkaya'nın son hali;

Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı
Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı
Türkiye\'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya\'nın son hali şaşırttı

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Son Dakika Magazin Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatih IŞIKLI:
    sert arkadaşı parisde yumuşatmışlar 37 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Gay mi olmuş 32 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Allah aşkına bin iblisleri haber yapmayin 21 3 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Nolmus lan buna ???? 11 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    5 yıl önceki haber teşekkürler gerzek haberci sitesi 3 0 Yanıtla
  • Fuat Kocak:
    Türkiye bir şampiyon kaybetti Fransa bir kazandı 0 1 Yanıtla
  • Kadir:
    İyiki terk etmiş 1 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    ALLAH cellevecelle cehenemi boşuna yaratmamış insan oğlu cok nan kürdür 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Çelik:
    Şey olmuş bu anladınız siz 0 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    top olmuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı - Son Dakika
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