Tutuklanan Nihal Candan, adliye koridorunda sinir krizi geçirdi

Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı. Nihal Candan, sinir krizi geçirdi ve yere çökerek "'Neden? Neden? Lütfen." diye bağırdı. O sırada Bahar Candan'ın "Biz ne yapacağız ya?" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDILAR

"Suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

MAHKEME ÇIKIŞI GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Candan kardeşler mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı.

"NEDEN?" VE "LÜTFEN" DİYE BAĞIRDI

Sinir krizi geçiren Nihal Candan, "Neden?, Neden?" diye bağırdı. O sırada Bahar Candan'ın "Biz ne yapacağız ya?" dediği duyuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde 20'den fazla soru yöneltildiği ve iki kardeşin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi. Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, hakimlikteki sorgularının ardından üzerlerine atılı suçlardan tutuklandı. Şüphelilerden Gülnihal Çiçek'in tutuklama kararı üzerine adliyede ağladığı öğrenildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNUN DEVAMI

Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam ile ilgili çalışmanın, daha önce bir suç örgütüne yönelik yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu soruşturmada, ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle mağdurlara geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.

Bunun üzerine 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.