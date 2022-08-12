Akın Akınözü'nden Pestemalciyan ile olay poz - Son Dakika
Üye Girişi

Akın Akınözü'nden Pestemalciyan ile olay poz

12.08.2022 14:52
Akın Akınözü'nden Pestemalciyan ile olay poz

Dizi oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yeni poz verdi. Chopstick ile sevgilisinin burnunu tutan Akınözü, düşman çatlattı. Çiftin pozu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Son olarak 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu Akın Akınözü, yeni sezonda Tuzak adlı dizide rol alacak.
Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan Akınözü, sevgilisiyle eğlenceli poz verdi.

Chopstick ile sevgilisinin burnunu tutan Akınözü, düşman çatlattı.

"EVLİLİK İKİMİZİN DE ORTAK RÜYASI"

Akın Akınözü, geçtiğimiz aylarda evlilik sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

"Evlenme dedikoduları... Konumuz bile değil! Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ve eğer evlilik bu ortak rüyanın bir parçası olursa, o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız. Sanırım size ilişkimiz hakkında ipucu verdim."

Akın Akınözü'nden olay poz

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 32 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019 - Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu

2021 - Kaderimin Oyunu/Cemal/ (Başrol Oyuncusu)

2022 - Tuzak/Avukat Umut/ (Başrol Oyuncusu)

Akın Akınözü'nden olay poz
YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Kaderimin Oyunu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akın Akınözü'nden Pestemalciyan ile olay poz - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:40 Festivalde korkunç kural! İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Akın Akınözü'nden Pestemalciyan ile olay poz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement