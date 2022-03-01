Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?

01.03.2022 14:07

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, dram türündeki Türk televizyon dizisi aynı zamanda İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanana Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?

Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?

Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?

Derya ablalarının evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?

Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılmıştır.

Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? Yoksa yine Rüçhan Korman'ın yeni bir planıyla mı yüzleşecekler?

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Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi? - Son Dakika


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