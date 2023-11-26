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Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi - Son Dakika

Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi

Turneye gitmek için evinden çıkan Emre Kınay, yoldaki yapım çalışmasından dolayı uçağını kaçırdı. Herhangi bir bilgilendirmenin yapılmadığını söyleyen Kınay "Böyle bir salaklık olabilir mi? diyerek İBB ve İGDAŞ'a yüklendi.

26.11.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:04
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Ünlü oyuncu Emre Kınay, yol yapım çalışmasından dolayı uçağını kaçırdı. Turneye gitmek için yola çıktığını belirten ünlü oyuncu, çalışmayı haber vermeyen İBB ve Kadıköy Belediyesi'ne açtı ağzını yumdu gözünü.

UÇAĞINI KAÇIRDI

Geçtiğimiz günlerde Kurşunlu- Karabük yolunda trafikte mahsur kalan Emre Kınay, bu kez de yol çalışması nedeniyle uçağını kaçırdı. Sosyal medyadan uzunca bir video yayınlayan Kınay sorumlulara adeta ateş püskürdü.

"BÖYLE BİR SALAKLIK OLABİLİR Mİ"

Emre Kınay şunları söyledi; "Ben Moda'da yaşıyorum. İstanbul Belediyesi İGDAŞ, hiçbir bilgilendirme yapmadan tek yolu kapatmış. Ambulansın da hastanın da uçağa yetişmesi gereken vatandaşın da oradan geçtiği yolu kapatmışsınız. İskeleye doğru yönlendirme var onu da yapmamışsınız. 150 metreyi 1 saat 10 dakikada geldim. Neresinden tutsan dökülüyor. İGDAŞ böyle bir şey yapacaksa söyleyemez mi 'Doktor Esat Işık Caddesi'nde bir doğalgaz çalışması yapılacaktır. Ona göre tedbirinizi alın' uçağı kaçırdım. Kim bu sorumluluğu alacak? Kim bunun sorumlusu; Ekrem İmamoğlu mu? Ulaştırma Bakanlığı mı? İGDAŞ mı? sonra adın deliye çıkıyor; çıkar tabi. Neyi doğru yapıyorsunuz hayatınızda birbirinizle didişmekten başka. Olacak iş mi 2 bin 500 liram gitti. Ben bir uçak için kaç saat önceden çıkabilirim ki böyle bir salaklık olabilir mi?" diyerek öfkesini dile getirdi.

Emre Kınay, Kadıköy, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçağını kaçıran Emre Kınay İBB'ye ateş püskürdü: Böyle salaklık olabilir mi - Son Dakika
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