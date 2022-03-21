Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi - Son Dakika
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Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi

21.03.2022 22:39
Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi

"Aşık olduğuma inanırsam da hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum" diyen şarkıcı Ufuk Yıldırım, 4. kez nikah masasına oturdu. Yıldırım, sevgilisi Fidan ile Florida'da dünya evine girdi.

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. Sevgilisi Fidan ile Florida'da dünya evine giren ünlü şarkıcı, bundan sonra yaşamını Florida'da da sürdürme kararı aldı.

Ufuk Yıldırım, 5 yıl önce verdiği bir röportajda evlilikten korkmadığını belirterek "Aşık olduğuma inanırsam da hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim" demişti.

2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım'ın bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

Nikah sonra fidan hanımın sosyal medya hesabında eşinin soyadını eklemesi ise gözlerden kaçmadı.

Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi
Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi
Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi
Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi

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Amerika Birleşik Devletleri, Ufuk Yıldırım, Evlilik, Florida, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi - Son Dakika


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