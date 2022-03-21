Ufuk Yıldırım 4. Kez Evlendi - Son Dakika

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Ufuk Yıldırım, Amerika'da evlendi. Sevgilisi Fidan ile Florida'da dünya evine giren ünlü şarkıcı, bundan sonra yaşamını Florida'da da sürdürme kararı aldı.

Ufuk Yıldırım, 5 yıl önce verdiği bir röportajda evlilikten korkmadığını belirterek "Aşık olduğuma inanırsam da hiç gözümü kırpmam, dördüncü kez de evlenirim" demişti.

2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım'ın bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

Nikah sonra fidan hanımın sosyal medya hesabında eşinin soyadını eklemesi ise gözlerden kaçmadı.