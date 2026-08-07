Ülkü Hilal Çiftçi\'nin ailesinde kriz büyüyor! Babaya zina suçlaması

Başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren genç yetenek Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez kariyeriyle değil, aile içindeki sarsıcı gelişmelerle magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Sabah gazetesinden İlker Gezici'nin haberine göre; anne Kader Çiftçi, evliliğini sonlandırmak üzere mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde eşi Ünal Çiftçi'nin evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğünü ağır bir şekilde ihlal ettiğini savunan Kader Çiftçi, boşanma talebini "zina" iddiasına dayandırdı.

"KIZIMIN KAZANDIĞI PARAYI BAŞKA KADINLARA HARCADI"

Mahkemeye sunulan dilekçede yer alan en dikkat çekici kısımlardan birini ise maddi iddialar oluşturdu. Kader Çiftçi, çocuk yaşlardan itibaren pek çok dizi ve sinema projesinde rol alarak para kazanan kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin elde ettiği gelirlerin, baba Ünal Çiftçi tarafından başka kadınlar için harcandığını ileri sürdü. Bu durumun aile içindeki huzuru tamamen bozduğunu belirten anne, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti.

Geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası taraflardan davaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

Aile içindeki bu krizin ayak sesleri, baba Ünal Çiftçi'nin daha önce savcılığa yaptığı başvuruyla duyulmuştu. Baba Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinden izinsiz bir şekilde setlerde çalıştırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Aynı şikayet dilekçesinde, genç oyuncunun rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı yönünde ağır iddialar da yer almıştı. Babanın magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialarının ardından, ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi devreye girerek iddiaları yalanlayan resmi bir açıklama yapmıştı.