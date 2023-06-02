Ümit Besen'in babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ümit Besen'in babası hayatını kaybetti

Ümit Besen'in babası hayatını kaybetti

02.06.2023 13:10

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.

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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Baba acısıyla yıkılan Besen, sosyal medya hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Fikret Besen'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA
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