Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Edirne Adliyesi'nde hâkim olarak görev yapan Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Edirne'de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Ezgi Besen'in nikahı, Sarayiçi'ndeki Ağa Köşkü'nde kıyıldı.

Çift, geçtiğimiz hafta İstanbul'daki yakınları için düzenlenen yat eğlencesinin ardından düğün kutlamasını Edirne'de sürdürdü. Nikahın ardından davetliler, Edirne'deki bir davet bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Çiftin nikah masasına oturduğu anlara ait görüntüler de paylaşıldı.

Ümit Besen'in ise kızının nikahına katılamadığı öğrenildi. Konser için Bodrum'da bulunan ünlü sanatçının, Edirne'ye gelmek üzere bineceği uçağa yetişemediği ve bu nedenle nikah töreninde bulunamadığı belirtildi.