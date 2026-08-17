Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen, Yüksel Görkem Erbek ile Edirne'de düzenlenen törenle evlendi. Bodrum'da konser programı bulunan ünlü sanatçı, uçağa yetişemeyince kızının nikahında yer alamadı.

Edirne Adliyesi'nde hâkim olarak görev yapan Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek, Edirne'de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Ezgi Besen'in nikahı, Sarayiçi'ndeki Ağa Köşkü'nde kıyıldı.

<a class='keyword-sd' href='/umit-besen/' title='Ümit Besen'>Ümit Besen</a> kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Çift, geçtiğimiz hafta İstanbul'daki yakınları için düzenlenen yat eğlencesinin ardından düğün kutlamasını Edirne'de sürdürdü. Nikahın ardından davetliler, Edirne'deki bir davet bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Çiftin nikah masasına oturduğu anlara ait görüntüler de paylaşıldı.

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen'in ise kızının nikahına katılamadığı öğrenildi. Konser için Bodrum'da bulunan ünlü sanatçının, Edirne'ye gelmek üzere bineceği uçağa yetişemediği ve bu nedenle nikah töreninde bulunamadığı belirtildi.

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Ümit Besen, Magazin, Evlilik, Edirne, Bodrum, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • behzatbecerekli@gmail.com [email protected]:
    öyle bir başlık atmışsınız adam öldü zannettim. 9 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    konser önemli tabiiii 4 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Konser, kızının mutluluğundan önemliyse diyecek birşey yok ! 2 0 Yanıtla
  • Taner Uluel Taner Uluel:
    Ne kadar önemli haber çok da fifi 1 1 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    bu adamın nikahlarla sorunu var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı

11:46
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 14:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.