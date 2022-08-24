Oregon Filminin Çekimleri Başladı - Son Dakika
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Oregon Filminin Çekimleri Başladı

24.08.2022 21:56
Oregon Filminin Çekimleri Başladı

Ümit Ünal'ın senaryosuyla Kerem Ayan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Oregon filmi 'kamera' dedi. Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde oynadığı birçok usta oyuncunun yer aldığı film, tek bir günün örgüsü içinde gelişen ve izleyiciyi içine alan bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor.

Bugüne kadar birçok filme ve senaryoya imzasını atan Ümit Ünal ile tiyatro başarılarına ilk uzun metrajlı filmiyle yenisini ekleyecek Kerem Ayan'ın yeni filmi Oregon için hazırlıklar İstanbul'da başladı.

Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı film, tek bir günün içinde gelişen olayları konu ediniyor. 80'li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramaları etrafında gelişen bir durum hikayesi sunuyor.

Oregon, taşıdığı mizah ögeleri ve dinamik kurgusuyla izleyiciyi geçmişe götürmeye hazırlanıyor. Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer alacağı Oregon filmi geniş bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkıyor. Filmin müziklerini ise ünlü İtalyan besteci Pivio üstleniyor. Çekimlerinin eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanan film, Ocak 2023'te vizyona girecek.

Oregon, NuLook yapımcılığıyla hayata geçiyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Serkan Çayoğlu, Kerem Ayan, Ümit Ünal, Magazin, Son Dakika

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