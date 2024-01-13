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Ünlü aktör Alain Delon'un sağlık durumu değerlendiriliyor - Son Dakika
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Ünlü aktör Alain Delon'un sağlık durumu değerlendiriliyor

88 yaşındaki ünlü aktör Alain Delon'un sağlık durumu değerlendirilmek üzere bir doktor görevlendirildi. Delon'un çocukları arasında süren anlaşmazlık ve sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu adım atıldı. Aile içi çekişmeler ve belirsizlikler devam ediyor.

Ünlü aktör Alain Delon\'un sağlık durumu değerlendiriliyor
13.01.2024 - 02:30,
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88 yaşındaki ünlü aktör Alain Delon'un sağlık durumunun değerlendirilmesi için 11 Ocak'ta Montargis savcılığı tarafından bir doktor görevlendirildi.

Bu adım, Delon'un avukatları ve oğlu Anthony tarafından yapılan yasal koruma talepleri üzerine atıldı. Delon'un çocukları arasında süren anlaşmazlık, bu kararla yeni bir aşamaya ulaştı.

Liberation sitesinde yer alan habere göre Delon, 2019'da bir inme geçirmiş ve sağlık durumu o tarihten bu yana kötüleşmişti.

Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia ediyor. Anouchka ise, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini söylüyor.

Alain-Fabien, Paris Match'a verdiği röportajda Anouchka'nın babaları üzerindeki etkisini eleştirdi. Ayrıca, Alain Delon'un bazen kendinde, bazen uzaklarda olduğunu ve sık sık kendi düşüncelerine daldığını belirtti.

Yasal süreçte, Alain-Fabien, Anouchka'ya karşı "güçsüz bir kişinin istismarı" iddiasıyla şikayette bulundu. Anthony ise, Alain Delon'un sağlık durumuyla ilgili bilgilerin saklandığını iddia ederek, Anouchka'ya karşı şikayetçi oldu.

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen bu çekişme, Alain Delon'un sağlık durumu ve mirasının nasıl yönetileceği konusundaki belirsizlikleri ortaya çıkardı.

Anouchka, kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'de tedavi görmesi gerektiğini savunuyor. Alain Delon'un avukatı Christophe Ayela ise, aktörün oğlunun medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle şok olduğunu ve iftira nedeniyle şikayette bulunacağını belirtti.

Bu durum, ünlü aktörün ailesinin iç çatışmalarının henüz sona ermediğini gösteriyor.

Kaynak: Magazinkolik
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