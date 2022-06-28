Ünlü Çiftin Aşk Dolu Anları

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce, "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çift, tatil sezonunu açtı.

BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Soluğu Bodrum'da alan ikili, önceki gün objektiflere yansıdı.

Çift, koruyucu kremlerini sürerek gün boyu güneşlendi.

ROMANTİK ANLAR

Navruz, ardından deniz girmek için otelin iskelesine doğru hareket etti. Sevgilisini yalnız bırakmayan Ayça Ayşin Turan da kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.