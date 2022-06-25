Ünlü Çiftten Kötü Haber - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Kötü Haber

25.06.2022 11:21
Ünlü Çiftten Kötü Haber

2020 yılından bu yana aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşayan şarkıcı Simge Sağın'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren popçu Simge Sağın, uzun bir süredir aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşıyordu.

Yaz sonunda evlenecekleri söylenen Simge Sağın ve Aytaç Özgümüş'ten kötü haber geldi.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Simge, Aytaç Özgümüş ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmi Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı. Simge'nin sesi sopranodur.

Simge, 2011 yılında verdiği bir röportajda müzikal tarzından "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." sözleriyle bahsetti. Ayrıca Sezen Aksu'yu örnek aldığını söyledi.

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Hatay Expo'da Sahne Simge Sağın'ın Hatay Expo'da Sahne Simge Sağın'ın
Kaynak: Snob Magazin

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

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