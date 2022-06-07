Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

07.06.2022 18:12
Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

2.5 yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

İlişkileri 2019 yılında 'Kimse Bilmez' adlı dizinin setinde başlayan Burak Serdar Şanal (34) ile Özgü Kaya'dan (26) kötü haber geldi.

'AYRILDILAR' İDDİASI

Evlenmeleri beklenen çiftin, sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi.

Bu iddia sonrası ünlü çiftten gelecek açıklama merak konusu oldu.

"EVLİLİK KELİMESİNİ DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Özgü Kaya, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenmişti. Güzel oyuncu, muhabirlerin, "Sosyal medyadan her ikinize de 'evlilik' soruları geliyordur." sözlerinin üzerine, "Benim 'evlilik' kelimesini duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle.

İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Burak Serdar Şanal, 28 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul'da Saliha Şanal, Hüseyin Şanal çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Kastamonuludur. Ümraniye Lisesinden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okudu. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim aldı.

17 yaşında iken 2005 yılında model olmak için bir ajansa kaydoldu. Sonra Ihlamurlar Altında dizisinde ufak bir rolü oldu.

2014 - 2016 seneleri arasında TRT 1'de oynayan "Yeşil Deniz" dizisinde Burak Serdar Şanal, Merve Akkaya, Zeynep Gülmez, Burak Alkaş, Mert Turak, Ali Barkın, Renan Bilek, Fırat Tanış, İlker Aksum, Sanem Çelik ile beraber rol almıştır.

2015 yılında "Kızlar ve Anneleri" adlı yarışma programın sunuculuğunu yaptı.

Burak Serdar Şanal, 20 Nisan 2016 tarihinde Yeşil Deniz dizisinde birlikte oynadığı Merve Akkaya ile nişanlandı.

2016 yılında başrollerini Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal'ın paylaştıkları "Rüzgarın Kalbi" dizisinde Cezmi Baskın, Ahmet Saraçoğlu, Başak Daşman, Müge Akyamaç ile beraber oynadılar.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Uşak Eşme'lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini sürdürmektedir.

Kameralara karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel Yılmaz karakteri ile geçen Özgü Kaya, şimdilerde 'Üç Kız Kardeş' dizisinde Türkan karakterine hayat vermektedir. Özgü Kaya, 1,68 metre boyunda, 53 kilo ve İkizler burcudur.

Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi
Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi
Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

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Kaynak: Snob Magazin

Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi - Son Dakika

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