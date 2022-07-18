Ünlü Çiftten Üzen Haber Geldi! - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Üzen Haber Geldi!

18.07.2022 15:00
Ünlü Çiftten Üzen Haber Geldi!

Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ile bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran'dan ayrılan oyuncu Biran Damla Yılmaz, gönlünü Darüşşafaka'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'na kaptırmıştı.

"DOĞUŞ'LA BERABERİM"

Konuyla ilgili konuşan Biran Damla Yılmaz, "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" demişti.

Çiftin iyi gittiği düşünülen aşklarında kriz çıktı ve Biran Damla Yılmaz ile basketbolcu sevgilisi Doğuş Özdemiroğlu ayrılık kararı aldılar.

İŞTE AYRILIK GEREKÇESİ

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü oyuncu, sevgilisinden işlerindeki yoğunluk ve birbirlerine yeterince vakit ayıramadıkları gerekçesi ile ayrılık kararı aldılar.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan Doğuş Özdemiroğlu (17 Nisan 1996), Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 metre boyundaki oyuncu şutör gard pozisyonunda görev almaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Biran Damla Yılmaz, Basketbolcu, Magazin, Son Dakika

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