ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA! - Son Dakika
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ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA!

09.02.2023 21:27
ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA!

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Ünlüler, deprem bölgesindeki insanlara yardımcı olmak için firmalarla görüşüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e ünlü isimler de katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı AHBAP koordinasyon merkezinde çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar firmalarla görüşerek yardım organize ediyor.

Haluk Levent o anları Instagram hesabından "Özge Özpirinçci çok iyi İngilizcesi olduğu için yurt dışıyla görüşüyor, Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili, Kıvanç Tatlıtuğ bölgeye TIR'ların nasıl gidebileceği konusuyla ilgili görüşüyor" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Haluk Levent Fan (@haluk_levent_fann_)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik
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ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA! ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA!

Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ÜNLÜ İSİMLER DEPREM BÖLGESİNE HER TÜRLÜ YARDIM İÇİN İŞ BAŞINDA! - Son Dakika

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