Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu - Son Dakika

Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu

Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu
Son Güncelleme: 25.09.2023 14:16

Dünyaca ünlü oyuncu Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırık meydana gelen 89 yaşındaki yıldız, apar topar ameliyat oldu.

İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı 89 yaşındaki Sophia Loren, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırıklar tespit edilen Loren, ameliyat edildi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde banyoda kötü şekilde düştü ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırıklar tespit edilen sanatçı, acilen ameliyat edildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ekibi, ameliyatın başarılı geçtiğini ve yakından takip edildiği söylendi.

Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu

OĞLUNUN YÖNETTİĞİ FİLMDE OYNAMIŞTI

Uzun bir aranın ardından 2 sene önce oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Setleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Loren, o dönem yaptığı açıklamada "Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum" dedi. "Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?" demişti.

Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu
Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu

Sophia Loren, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu - Son Dakika
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