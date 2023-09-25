İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı 89 yaşındaki Sophia Loren, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırıklar tespit edilen Loren, ameliyat edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde banyoda kötü şekilde düştü ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırıklar tespit edilen sanatçı, acilen ameliyat edildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ekibi, ameliyatın başarılı geçtiğini ve yakından takip edildiği söylendi.
Uzun bir aranın ardından 2 sene önce oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Setleri bırakmayı düşünmediğini söyleyen Loren, o dönem yaptığı açıklamada "Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum" dedi. "Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?" demişti.
Son Dakika › Magazin › Ünlü İtalyan yıldızı Sophia Loren, evinde düşerek hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyat oldu - Son Dakika