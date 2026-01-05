Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
05.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Adnan Aksoy ile zina ve şiddetli geçimsizlik' iddiaları gölgesinde olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü manken Güzide Duran, yarın görülecek kritik ikinci duruşma öncesi sosyal medyada adeta savaş başlattı. ''Hesabım mahşere kalmasın'' diyerek isim vermeden çok ağır bir bedduada bulunan Duran'ın, ''Yutkuna yutkuna ağlatanlar, kan kusa kusa bedel ödesin'' sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Manken ve sunucu Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Duran'ın isim vermeden yaptığı açıklamadaki sert ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.

"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

KARŞI DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'te açılan şiddetli geçimsizlik ve zina davasına karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da sürüyor. Davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılırken, ilk duruşma 30 Eylül'de görülmüştü. Taraflar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

ADI FİKRET ORMAN İLE ANILDI

Güzide Duran, adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu birlikteliğin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını ifade etmişti.

Güzide Duran, Adnan Aksoy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.