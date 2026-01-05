Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Manken ve sunucu Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Duran'ın isim vermeden yaptığı açıklamadaki sert ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.

"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."

KARŞI DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'te açılan şiddetli geçimsizlik ve zina davasına karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da sürüyor. Davanın ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılırken, ilk duruşma 30 Eylül'de görülmüştü. Taraflar yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

ADI FİKRET ORMAN İLE ANILDI

Güzide Duran, adı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu birlikteliğin boşanma kararı alındıktan sonra başladığını ifade etmişti.