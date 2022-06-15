Ünlü modacı Andıç'ın lavanta bahçelerinde yapacağı defile çalışmaları sürüyor

Ünlü modacı Cafer Andıç tarafından Tekirdağ'da lavanta bahçelerinde 25 Haziran'da yapılacak defilenin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayranları defile için heyecanla bekliyor.

Tekirdağ'da Rue Lavande lavanta bahçelerinde defile için hazırlık yapan ünlü modacı Cafer Andıç, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Andıç, "Kusursuz bir defile için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Defilemize birçok basın ve magazin programının ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Defile için İstanbul'dan Tekirdağ'a giderek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Doğa ile iç içe güzel ve ses getiren bir defile olacağını düşünüyorum" dedi.

Defiledeki en büyük özelliğin kıyafetlerin lavanta bahçesinde doğal ve bitkisel ürünlerle iç içe yapılması olduğunu dile getiren ünlü modacı Cafer Andıç, ilk defa doğa ile iç içe böyle bir defile yapılacağını kaydetti.

Tasarımcı Leyla Uluk tarafından tasarım ortaklığıyla hazırlanan birbirinden şov tasarımların defilede yerini alacağını belirten Cafer Andıç; Özge Ulusoy, Wilma Elles gibi ünlü isimlerin defilede boy göstereceğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL