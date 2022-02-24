Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor

24.02.2022 10:54
Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor

Ünlülerin moda tasarımcısı "Kumaşçı Cafer" adıyla bilinen Cafer Andıç, Almanya'daki iş ortağı Saliha Couture ile birlikte Almanya Düsseldorf'ta yeni bir butik açmaya hazırlanıyor.

Ünlülerin moda tasarımcısı "Kumaşçı Cafer" adıyla bilinen Cafer Andıç, Almanya'daki iş ortağı Saliha Couture ile birlikte Almanya Düsseldorf'ta yeni bir butik açmaya hazırlanıyor.

Ünlü modacı Cafer Andıç, yeni defile ve projelerle büyük merak uyandırarak moda camiasını heyecanlandırdı. Yaptığı birbirinden değerli ve özel tasarımlarla ünlülerin en çok tercih ettiği isim haline gelen moda ikonu Kumaşçı Cafer, adını camiada duyurmaya devam ediyor. Bu zamana kadar pek çok ünlüyü giydiren ünlü modacı Andıç, Türkiye'de yaptığı birçok başarılı defile ve projelerinden sonra yeni iş ortağı Saliha Couturele birlikte Almanya Düsseldorf'ta butik açmaya hazırlanıyor.

Misyonlarını tamamıyla kişilere özel ve üst düzey kalitede olduğunu belirten Andıç, "Moda sektörünün öncü isimlerinden biri olduk. Bu zamana kadar sayısız ünlü ismi giydirdik. Pek çok defile ve proje yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ise ürünlerimizi yurt dışına taşıyoruz. Bundan sonra zengin koleksiyonlarımızla sadece Türkiye'deki ünlüleri değil, yurt dışındaki ünlüleri ve moda severleri de giydirip bütün moda tutkunlarını aynı markada farklı koleksiyonlarla birleştireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı (İSTANBUL-ÖZEL)Almanya'da yaşayan hasta Türkiye'de şifa buldu (İSTANBUL-ÖZEL)Almanya'da yaşayan hasta Türkiye'de şifa buldu

Düsselldorf, Türkiye, Almanya, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü Modacı Cafer Andıç yurt dışına açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement