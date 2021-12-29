allow=";" allowfullscreen="" height="360" src="https://rss.sondakika.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://www.youtube.com/embed/URWqOFU4E00&width=600&quality=100" width="640">

Usta oyuncuyu yakın dostları Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı.

"ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

Süpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.