Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı

21.03.2022 13:05
Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı

Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali için gittiği İspanya'da Antonio Banderas'ın oyununu izlemeye gitti ve ünlü yıldız ile tanıştı. Antonio Banderas Kerem Bürsin ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'ne katılmak için gittiği İspanya'da, oyuncu Antonio Banderas'ın başrolünde yer aldığı "Company" müzikalini izledi. Antonio Banderas ile tanışan Bürsin, oyuncuyla fotoğraf çekildi.

Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı

Bürsin'le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Banderas, paylaşımına "Love Is In The Air (Sen Çal Kapımı) dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin 'Company'i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.

Oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel'le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan "Sen Çal Kapımı" dizisi yurt dışında 'Love Is In The Air' adıyla yayınlanıyor.

YORUMLAR
500
Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu Kerem Bürsin, Antonio Banderas ile Buluştu Kerem Bürsin ve Hande Erçel Cephesinde Flaş Gelişme! Kerem Bürsin ve Hande Erçel Cephesinde Flaş Gelişme!

Antonio Banderas, Sen Çal Kapımı, Kerem Bursin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:22:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement