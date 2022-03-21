Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı - Son Dakika

Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'ne katılmak için gittiği İspanya'da, oyuncu Antonio Banderas'ın başrolünde yer aldığı "Company" müzikalini izledi. Antonio Banderas ile tanışan Bürsin, oyuncuyla fotoğraf çekildi.

Bürsin'le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Banderas, paylaşımına "Love Is In The Air (Sen Çal Kapımı) dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin 'Company'i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.

Oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel'le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan "Sen Çal Kapımı" dizisi yurt dışında 'Love Is In The Air' adıyla yayınlanıyor.