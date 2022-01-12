Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile tanışma aşamasında ayrılan Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı.
Ayaklıgazete'nin özel haberine göre; ikilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi. Öztarhan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'le görüntülenmiş, adı aşk dedikodularına karışmıştı. Enver ile Öztarhan'ın basın mensupları tarafından görüntülenmemek için gazetecilerin bulunmadığı mekanlarda buluştuğu iddia edildi.
Kaynak: Snob Magazin
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