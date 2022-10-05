Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba - Son Dakika
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Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba

05.10.2022 22:57

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından takipçisiyle gündem olacak bir diyaloğa girdi. Bu ay evlerine 33 bin lira elektrik faturası geldiğini söyleyen Laçin, bir takipçisinin "Genelev mi diskotek mi işletiyorsun?" sorusuna, "İş başvurusunda bulunacaksın galiba" diyerek cevap verdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendi evlerine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti.

"GEÇEN AY 22 BİN, BU AY 33 BİN LİRA GELDİ"

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

"GENELEV Mİ İŞLETİYORSUN?"

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacaksın galiba" diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

Ünlü oyuncu Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna çok konuşulacak yanıt
Ünlü oyuncu Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna çok konuşulacak yanıt
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Berna Laçin, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Berna Laçin'den 'Genelev mi işletiyorsun?' sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba - Son Dakika


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