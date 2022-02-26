Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni... - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...

26.02.2022 00:51
Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...

Oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar, geçtiğimiz günlerde oyuncu eşi Hatice Şendil ve oğlu Can ile gittiği Uludağ tatilinde talihsiz bir kaza yaşadı. İşte haberin detayları...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Burak Sağyaşar, Med Yapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy annesinin cenazesine koltuk değneğiyle katıldı. Yapımcı Burak Sağyaşar'ın geçtiğimiz hafta Uludağ tatilinde ayağını kırdığı ortaya çıktı.

Eşi Hatice Şendil ve oğlu Can'la Uludağ'a giden yapımcı Burak Sağyaşar, kayarken ayağını kırdı. Bir süre koltuk değnekleriyle dolaşacağını söyleyen Burak Sağyaşar, fizik tedavilerine de devam ediyor.

Burak Sağyaşar, önümüzdeki günlerde koltuk değneklerinden kurtulacak. Bir dönem oyunculuk yapan Burak Sağyaşar, Ocak 2017 yılından beri TIMS&B Productions şirketinde Timur Savcı ile ortalıklık yapıyor.

Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...
Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...
Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni...

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Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Med Yapım, Uludağ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Cenazeye Koltuk Değneğiyle Katıldı! İşte Sakatlanma Nedeni... - Son Dakika
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