Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adından söz ettiren, daha sonra ise oyunculuk kariyerine ara veren Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Ersubaşı'nın son paylaşımına gelen bir yorum ise eski kocasını küplere bindirdi.
Ersubaşı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük bebemi uyutup dışarı çıkacağımdan haberi yoktur" diyerek eğlenceli bir paylaşımda bulundu ve dans ettiği anları takipçilerine aktardı.
Subaşı'nın bu gönderisine bir erkek takipçisi tarafından ise "Off ne kalça öyle" yorumu yapıldı. Bu yorumu gören Ersubaşı'nın eski kocası Mustafa Keser ise, "Ananın kalçası daha güzeldir" yanıtını verdi. İkilinin diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte o diyalog:
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt - Son Dakika