Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adından söz ettiren, daha sonra ise oyunculuk kariyerine ara veren Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Ersubaşı'nın son paylaşımına gelen bir yorum ise eski kocasını küplere bindirdi.

PİJAMASIYLA DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ersubaşı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük bebemi uyutup dışarı çıkacağımdan haberi yoktur" diyerek eğlenceli bir paylaşımda bulundu ve dans ettiği anları takipçilerine aktardı.

"OFF NE KALÇA ÖYLE"

Subaşı'nın bu gönderisine bir erkek takipçisi tarafından ise "Off ne kalça öyle" yorumu yapıldı. Bu yorumu gören Ersubaşı'nın eski kocası Mustafa Keser ise, "Ananın kalçası daha güzeldir" yanıtını verdi. İkilinin diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o diyalog: