Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt - Son Dakika
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Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt

16.10.2022 17:45

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından pijamalı şekilde dans ettiği anları paylaştı. Bu gönderiye bir kullanıcı tarafından "Ne kalça öyle" yorumu yapıldı. Ersubaşı'nın eski kocasının şahsa verdiği "Ananınki daha güzeldir" cevabı ise olay yarattı.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adından söz ettiren, daha sonra ise oyunculuk kariyerine ara veren Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Ersubaşı'nın son paylaşımına gelen bir yorum ise eski kocasını küplere bindirdi.

PİJAMASIYLA DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ersubaşı, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük bebemi uyutup dışarı çıkacağımdan haberi yoktur" diyerek eğlenceli bir paylaşımda bulundu ve dans ettiği anları takipçilerine aktardı.

Damla Ersubaşı'nın pijaması ve kalçası hakkındaki yoruma eski kocasının yanıtı olay oldu

"OFF NE KALÇA ÖYLE"

Subaşı'nın bu gönderisine bir erkek takipçisi tarafından ise "Off ne kalça öyle" yorumu yapıldı. Bu yorumu gören Ersubaşı'nın eski kocası Mustafa Keser ise, "Ananın kalçası daha güzeldir" yanıtını verdi. İkilinin diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o diyalog:

Damla Ersubaşı'nın pijaması ve kalçası hakkındaki yoruma eski kocasının yanıtı olay oldu
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Damla Ersubaşı, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt - Son Dakika
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