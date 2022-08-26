El Ele Görüntülendiler! Evlilik Açıklaması - Son Dakika
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El Ele Görüntülendiler! Evlilik Açıklaması

26.08.2022 15:57
El Ele Görüntülendiler! Evlilik Açıklaması

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile aylar sonra Nişantaşı'nda el ele dolaşırken objektiflere takıldı. Sangu, Yunus Özdiken ile evlenecek mi? İşte cevabı...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Elçin Sangu ve Yunus Özdiken uzun bir aradan sonra ilk kez el ele objektiflere takıldı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen sevgililerin rahat tavırları dikkat çekti.

"DİŞÇİYE GİDİYORUZ"

Koruyucu maske takmayı ihmal etmeyen oyuncu, basın mensuplarının suruları üzerine "Dişçiye gidiyoruz, randevuya çok geç kaldık. Başka bir zaman konuşalım" diyerek hızlı adımlarla dişçi randevusuna yetişmeye çalıştı.

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ Mİ?

Elçin Sangu, geçtiğimiz yıllarda kendisine yöneltilen 'Evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna, "O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu" cevabını vermişti.

Çok düğün dernek sevmediğini de belirten Sangu, hayalinde bir düğün olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte eğleneceği bir akşam olabileceğini belirtmişti.

El Ele Görüntülendiler! Evlilik Açıklaması

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir), Çerkes asıllı[1] Türk oyuncu ve mankendir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu.Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Bir Aşk Hikayesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) ve Yalancılar ve Mumları (2021) bulunmaktadır.

Elçin Sangu, uzun süredir Yunus Özdiken ile aşk yaşamaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin El Ele Görüntülendiler! Evlilik Açıklaması - Son Dakika

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