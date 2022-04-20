Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu

20.04.2022 14:53

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş, kızı Vera'yı kucağına aldı. 44 yaşında baba olan Seksenler dizisinin yıldızı, mutluluğunu, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun" sözleriyle dile getirdi.

Ayrılsak da Beraberiz, Zor Baba, Ali Ayşe'yi seviyor gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Erdem Baş, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde oynuyor. 2016 yılında Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturan Baş, bugün ilk bebeğini kucağına aldı.

"BABALIK HEYECANI YAŞATAN ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Babalık heyecanı yaşayan oyuncu, Twitter hesabından bebeğiyle olan fotoğrafını "Baba oldum" notuyla paylaştı. Erdem Baş daha sonra da Instagram hesabından Vera adını verdiklerini kızını kucağına aldığı ilk anı paylaştı. Büyük bir mutluluk yaşayan ünlü isim duygularını şu sözlerle anlattı: "İlk karşılaşmamız.. Nazım'ın Vera'sı değil artık Erdem'in Vera'sı anılsın. Canım kızım. Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum."

Oyuncunun paylaşımına Şahin Irmak, Eylül Öztürk, Aslı Kızmaz, Sarp Akkaya, Onur Buldu ve Sarp Apak gibi ünlü isimlerden tebrik yorumu yağdı.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu - Son Dakika


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